Verletzte blutende Person schlägt helfenden Polizeibeamten ins Gesicht

WÜRZBURG/ZELLERAU – Angriff auf Polizeibeamten in der Freizeit

Am Freitagnachmittag bemerkte ein Polizeibeamter auf dem Nachhauseweg in der Frankfurter Straße auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Hartmannstraße eine blutende Person im Schienenbereich.

Als der Beamte den am Boden liegenden Mann ansprach, ob er Hilfe benötige, stand dieser plötzlich auf und schlug ihm mit der blutenden Hand ins Gesicht. Der Polizeibeamte erlitt Schmerzen und verlor seine Brille. Weitere Angriffe konnte er erfolgreich abwehren.

Der Angreifer versuchte daraufhin zu fliehen, konnte jedoch in der Sedanstraße gestellt werden. Eine alarmierte Polizeistreife übernahm die Ermittlungen. Der Beschuldigte befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.