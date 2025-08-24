Auto IU
Verletzte Katze wird mit Großaufgebot geborgen
GERBRUNN – Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Samstagmittag in Gerbrunn aus, um eine vermutlich bei einem Verkehrsunfall verletzte Katze zu retten.
Das Tier hatte sich in ein stillgelegtes Kanalrohr im Bereich der Kitzinger Straße geflüchtet. Die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und der Bauhof Gerbrunn waren mit schwerem Gerät vor Ort, um das Rohr zu öffnen und die Katze zu bergen. Das verletzte Tier, dessen Halter noch nicht ermittelt werden konnte, wurde anschließend in eine nahegelegene Tierklinik gebracht.
Für die Dauer der Rettungsaktion musste die Kitzinger Straße halbseitig gesperrt werden.
