Vermehrt Anrufe durch falsche Polizeibeamte im Bereich Hammelburg

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Am Donnerstagabend kam es im Dienstgebiet der Polizei Hammelburg vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Die Täter konnten kein Bargeld oder Schmuck erbeuten.

Zwischen 20:10 Uhr und 22:00 Uhr kam es im Dienstgebiet der Polizei Hammelburg zu insgesamt acht Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Mit der üblichen Betrugsmasche, es wurde in der Nachbarschaft eingebrochen, Täter konnten festgenommen werden und ein Zettel mit der Adresse des Angerufenen wurde aufgefunden, versuchen die Täter, Geld oder Schmuck zu erbeuten, da sie als angebliche Polizeibeamte die Vermögenswerte der Geschädigten zur Sicherheit aufbewahren würden.

Die Polizei Hammelburg hat alle Fälle aufgenommen und gibt diese zur weiteren Ermittlung an die Kriminalpolizei ab.