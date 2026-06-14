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Vermessungsgerät in Ostheim verloren: Finderlohn von 500 Euro ausgelobt

14. Juni 2026Letztes Update 14. Juni 2026
Vermessungsgerät in Ostheim verloren: Finderlohn von 500 Euro ausgelobt
Bild von Agung Setiawan auf Pixabay
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OSTHEIM V. D. RHÖN (LKR. RHÖN-GRABFELD) – Ein kostspieliger Verlust beschäftigt derzeit die Polizei: Im Bereich der Nordheimer Straße ist am vergangenen Donnerstag ein hochwertiges Vermessungsgerät abhandengekommen. Der Eigentümer hat für Hinweise, die zur Wiederbeschaffung führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Zum Verlusthergang

Das Gerät wurde am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr versehentlich an einer Baustelle im Bereich eines Gehwegs oder Grünstreifens zurückgelassen. Trotz einer sofortigen und intensiven Suchaktion des Eigentümers blieb das Vermessungsequipment unauffindbar.

Beschreibung des Geräts

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Bei dem verlorenen Gegenstand handelt es sich um spezielles Equipment, das für Vermessungs- und Dokumentationsarbeiten beim Glasfaserausbau benötigt wird. Es besteht aus:

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Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Mellrichstadt bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer das Gerät gefunden hat, den Verbleib bezeugen kann oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich umgehend zu melden.

  • Kontakt: Polizeiinspektion Mellrichstadt

  • Telefon: (09776) 806-0

Für Hinweise, die erfolgreich zum Auffinden des Geräts führen, ist ein Finderlohn in Höhe von 500 Euro ausgelobt.


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