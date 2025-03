Vermisst: Wer hat Heike B. gesehen?

HARDEIM – Die 57-jährige Heike B. wird seit Donnerstagabend (27.03.2025) vermisst. Ihr Ehemann sah sie zuletzt gegen 21:15 Uhr in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg), bevor sie in der Nacht mit dem Fahrzeug ihrer Tochter davonfuhr. Am frühen Morgen des 28.03.2025, gegen 06:00 Uhr, bemerkte der Mann ihr Verschwinden.

Das Fahrzeug der Vermissten wurde inzwischen in der Haßlocher Straße in Kreuzwertheim (Bayern) gefunden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte Heike B. bislang nicht gefunden werden.

Es besteht die Sorge, dass sich die Frau in einer medizinischen Notlage befinden könnte. Hinweise zum Aufenthaltsort von Heike B. nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.