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Vermisstenfahndung: Polizei sucht 67-jährigen Reinhard R. aus Oerlenbach

17. Juni 2026Letztes Update 17. Juni 2026
Vermisstenfahndung: Polizei sucht 67-jährigen Reinhard R. aus Oerlenbach
Foto: Polizei Unterfranken
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OERLENBACH (LKR. BAD KISSINGEN) – Die Polizei Bad Kissingen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 67-jährigen Mann aus dem Ortsteil Eltingshausen. Er wird seit Montagmittag vermisst und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Sachverhalt

Der 67-jährige Reinhard R. verließ seine Wohnanschrift in der Kissinger Straße am Montag, den 15. Juni 2026, gegen 12:15 Uhr. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihm jede Spur. Bisherige polizeiliche Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg, weshalb sich die Behörde nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung wendet.

Personenbeschreibung

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Verstrickt und zugenäht

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

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Zeugenaufruf

Die Polizei Bad Kissingen bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn R. geben können oder ihn seit Montagmittag gesehen haben, sich umgehend unter der Telefonnummer (0971) 7149-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.


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