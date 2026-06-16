Vermisstenfahndung: Polizei sucht 67-jährigen Reinhard Renninger aus Oerlenbach
OERLENBACH (LKR. BAD KISSINGEN) – Die Polizei Bad Kissingen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 67-jährigen Mann aus dem Ortsteil Eltingshausen. Er wird seit Montagmittag vermisst und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.
Sachverhalt
Der 67-jährige Reinhard Renninger verließ seine Wohnanschrift in der Kissinger Straße am Montag, den 15. Juni 2026, gegen 12:15 Uhr. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihm jede Spur. Bisherige polizeiliche Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg, weshalb sich die Behörde nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung wendet.
Personenbeschreibung
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
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Größe: ca. 180 cm
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Statur: Kräftig
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Haare: Grau, kurz
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Besondere Merkmale: Trägt einen Schnauzbart und eine Brille.
Bekleidung
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Grüne Cordhose mit Hosenträgern
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Schwarz kariertes Hemd
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Schwarze Fleece-Jacke mit blauem Logo
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Schwarze Mütze
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Schwarze Sicherheitsschuhe
Zeugenaufruf
Die Polizei Bad Kissingen bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Renninger geben können oder ihn seit Montagmittag gesehen haben, sich umgehend unter der Telefonnummer (0971) 7149-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
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