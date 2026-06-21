Vermisstenfall in Eltingshausen geklärt: 67-Jähriger verstorben aufgefunden
OERLENBACH, OT ELTINGSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN – Die seit Montagmittag andauernde Suche nach einem vermissten 67-jährigen Mann hat ein trauriges Ende gefunden. Der Mann wurde am Freitagnachmittag leblos aufgefunden.
Sachverhalt
Der 67-Jährige hatte am vergangenen Montag gegen 12:15 Uhr sein Wohnhaus verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Aufgrund der Sorge um eine mögliche hilflose Lage leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein, an denen neben Polizeikräften auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst beteiligt waren. Trotz der intensiven Suche in der Umgebung und der Einbindung der Bevölkerung konnte der Mann zunächst nicht lokalisiert werden.
Auffinden der Person
Am Freitagnachmittag wurde der Vermisste schließlich von einer Frau auf einem Privatgrundstück im Ortsgebiet tot aufgefunden.
Ermittlungsstand
Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Nach aktuellem Sachstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Unfallgeschehen vor. Die Vermisstenfahndung wurde offiziell widerrufen.
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