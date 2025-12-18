Vermisstensuche – Hilflose Frau aufgefunden – Gute Zusammenarbeit zwischen Rettungsorganisationen und Polizei

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Am Dienstagabend wurde eine 77-jährige Frau vermisst. Auch dank der guten Zusammenarbeit zwischen den Rettungsorganisationen und der Polizei konnte die Dame aufgefunden und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Gegen 16:15 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mitgeteilt, dass eine Rentnerin aus einem Pflegeheim vermisst wird. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes und der Witterung war davon auszugehen, dass sie sich in einer kritischen Lage befindet. Gemeinsam suchten eine Vielzahl an Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei umgehend nach der 77-Jährigen.

Hierbei wurden auch Personenspürhunde und Drohnen eingesetzt. Die Dame konnte schließlich unterkühlt durch Rettungskräfte der Feuerwehr nahe des Mainufers aufgefunden und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei blickt auch in diesem Fall auf eine professionelle und gute Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Rettungsdienst, wodurch die Dame letztlich gefunden und auch versorgt werden konnte.