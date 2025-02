Vermisster 61-Jähriger tot aufgefunden

BASTHEIM – OT BRAIDBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD – Der seit Mittwoch, den 04. Februar, vermisste 61-Jährige wurde am Freitagnachmittag von einer Spaziergängerin tot im Wald aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat liegen nicht vor.

Der Mann war zuletzt in der Obdachlosenunterkunft im Simonshof gesehen worden. Als er am Donnerstag nicht zu den gewohnten Essenszeiten erschien, meldete ihn die Einrichtung als vermisst. Aufgrund seiner gesundheitlichen Situation leitete die Polizeiinspektion Neustadt an der Saale umgehend Suchmaßnahmen ein.

Am Freitagnachmittag entdeckte eine Spaziergängerin den Leichnam im Wald. Ihr Hund hatte sie gezielt zu der Stelle geführt. Die Polizei Neustadt und die Kriminalpolizei Schweinfurt bestätigten nach der Identifizierung, dass es sich um den Vermissten handelte.

Zur Bergung des Leichnams aus dem unwegsamen Gelände wurde die Feuerwehr Braidbach hinzugezogen. Ermittlungen ergaben keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung oder eine Straftat.