Vermisster 85-Jähriger leblos aufgefunden
HÖSBACH UND STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG – Die Suche nach dem seit Sonntagabend vermissten 85-jährigen Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg hat ein trauriges Ende gefunden. Einsatzkräfte entdeckten den Senior am Montagnachmittag leblos. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit offiziell widerrufen.
Der Mann hatte sein Wohnanwesen am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr mit seinem Pkw verlassen und galt seither als vermisst. Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, leiteten die Polizei Aschaffenburg und benachbarte Dienststellen umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein und baten auch die Bevölkerung um Mithilfe.
Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Nach dem Fund des Verstorbenen am Montagnachmittag haben die zuständigen Behörden die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Hinweise auf ein etwaiges Fremdverschulden oder eine Gewalteinwirkung durch Dritte.
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