Vermisstes Kleinkind von alarmierter Polizei wiederaufgefunden und der Mutter übergeben
WÜRZBURG/LENGFELD – Eine völlig aufgelöste 35-jährige moldauisch-rumänische Mutter aus der Stauferstraße rief am Mittwoch gegen 17:30 Uhr die Polizei, da ihre 5-jährige Tochter plötzlich verschwunden war, die zuvor vor dem Haus gespielt hatte.
Mehrere sofort herbeigeeilte Streifen leiteten umgehend eine Fahndung ein. Die Beamten konnten das Mädchen unversehrt auf einem nahegelegenen Spielplatz auffinden und der überglücklichen Mutter wieder übergeben.
