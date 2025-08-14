Vernetzungstreffen der Mandatsträgerinnen aus dem Landkreis Haßberge
WÜRZBURG / HASSBERGE – In Unterfranken wird mit der Veranstaltungsreihe „Politik braucht Frauen“ das politische Engagement von Frauen gefördert. Angesichts des geringen Frauenanteils in kommunalen Gremien und Bürgermeisterämtern will die Initiative Frauen motivieren, sich aktiv in der Kommunalpolitik zu engagieren. Der nächste Aktionstag findet am 18. Oktober in Würzburg statt. Parallel dazu gibt es regelmäßige Vernetzungstreffen im Landkreis Haßberge.
Angebote zur politischen Stärkung von Frauen
Die Gleichstellungsbeauftragten in Unterfranken veranstalten seit acht Jahren den Aktionstag „Politik braucht Frauen“. Dieser bietet Frauen nicht nur Motivation, sondern auch praktisches Handwerkszeug für eine erfolgreiche politische Arbeit in den Kommunen.
Zusätzlich dazu organisiert Christine Stühler, die Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis Haßberge, überparteiliche Vernetzungstreffen. Diese Treffen dienen dem kooperativen Austausch, der gegenseitigen Unterstützung und der Beratung. Sie richten sich an alle Frauen, die sich ein politisches Mandat als Gemeinde- oder Stadträtin oder als Bürgermeisterin vorstellen können. Das nächste Treffen findet am 25. September von 18:00 bis 20:00 Uhr im Landratsamt Haßberge statt. Anmeldungen sind per E-Mail unter gleichstellung@hassberge.de möglich.
Christine Stühler betont die Wichtigkeit des Engagements von Frauen, da sie mit ihren Erfahrungen und Perspektiven die Politik bereichern und wichtige Impulse geben können. Mit Blick auf die Kommunalwahlen 2026 sei es entscheidend, Frauen zu motivieren und zu unterstützen, sich zur Wahl zu stellen.
