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Vernetzungstreffen „Frauen in die Politik!“ in Maroldsweisach
LANDKREIS HASSBERGE – Um den Anteil von Frauen in der Kommunalpolitik zu erhöhen und eine Plattform für Austausch und Vernetzung zu bieten, lädt die Gleichstellungsstelle am Landratsamt Haßberge zum nächsten Treffen ein.
Zielsetzung und Einladung
Die Initiative soll dazu beitragen, die oft männlich geprägte politische Ebene ausgeglichener zu gestalten. Eingeladen sind:
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Aktuelle Mandatsträgerinnen.
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Neu in die Räte gewählte Frauen.
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Politisch interessierte Frauen ohne Mandat.
Termin und Ort
Das Vernetzungstreffen findet statt:
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Datum: Dienstag, 13. Oktober
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Zeit: 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
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Ort: Rathaus des Marktes Maroldsweisach
Anmeldung
Bei Interesse an einer Teilnahme wird um Anmeldung bei der Gleichstellungsbeauftragten Christine Stühler gebeten:
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Telefon: 09521 27655
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E-Mail: gleichstellung@hassberge.de
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