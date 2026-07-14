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Vernetzungstreffen „Frauen in die Politik!“ in Maroldsweisach

14. Juli 2026Letztes Update 14. Juli 2026
Vernetzungstreffen „Frauen in die Politik!“ in Maroldsweisach
Foto: Christine Stühler
Eisgeliebt

LANDKREIS HASSBERGE – Um den Anteil von Frauen in der Kommunalpolitik zu erhöhen und eine Plattform für Austausch und Vernetzung zu bieten, lädt die Gleichstellungsstelle am Landratsamt Haßberge zum nächsten Treffen ein.

Zielsetzung und Einladung

Die Initiative soll dazu beitragen, die oft männlich geprägte politische Ebene ausgeglichener zu gestalten. Eingeladen sind:

Termin und Ort

Doggenclub
Verstrickt und zugenäht

Das Vernetzungstreffen findet statt:

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  • Datum: Dienstag, 13. Oktober

  • Zeit: 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

  • Ort: Rathaus des Marktes Maroldsweisach

Anmeldung

Bei Interesse an einer Teilnahme wird um Anmeldung bei der Gleichstellungsbeauftragten Christine Stühler gebeten:


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