Vernissage der Ausstellung „Credo-Kreuz“ in der Heilig-Geist-Kirche

SCHWEINFURT – Die Ausstellung „Credo-Kreuze“ der Künstlerin Monika Baumann wird am Sonntag, 15. Juni 2025, um 11 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Schweinfurt mit einem Gottesdienst eröffnet. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt ein Stehempfang dazu ein, mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen.

Anlass der Ausstellung ist das 1700-jährige Jubiläum des ersten Konzils von Nizäa im Jahr 325. Dort wurden die grundlegenden Glaubenssätze an die Erlösung durch Jesus Christus und an den dreieinigen Gott definiert. Monika Baumann interpretiert in ihren symbolischen Kreuzdarstellungen wesentliche Aussagen dieses Konzils. Ihre „reiche Symbolsprache“ soll es den Betrachtenden ermöglichen, die darin enthaltenen Geschichten zu entschlüsseln. Die ausgestellten Kreuze verweisen laut Ankündigung auf die Schönheit Gottes, die Barmherzigkeit Jesu Christi und die umfassende Erlösung im Heiligen Geist.

Begleitprogramm zur Ausstellung:

Samstag, 21. Juni, 10:30 Uhr: Führung durch die Ausstellung mit der Künstlerin

Samstag, 28. Juni, 12:05 Uhr: „Fünf nach Zwölf" – Orgelmusik (Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude u.a.) und Texte von Pfarrer Stephan Eschenbacher

Samstag, 12. Juli, 10:30 Uhr: Führung durch die Ausstellung mit der Künstlerin

Die Ausstellung „Credo-Kreuze“ kann bis Samstag, 26. Juli 2025, außerhalb der Gottesdienstzeiten von 8 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Monika Baumann, eine gebürtige Würzburgerin, lebt seit über 40 Jahren in Schweinfurt. Sie studierte an der Werkkunstschule in Würzburg bei Wolfgang Lenz und Ernst Singer sowie Pädagogik und Psychologie in Bamberg. Anschließend arbeitete sie als Fachlehrerin für Kunsterziehung und Werken. Der Schwerpunkt ihrer national und international ausgestellten Arbeiten liegt auf der Gestaltung von Kreuzen.