Verpuffung in Bäckerei – Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache
ERLENBACH AM MAIN – Am Sonntagvormittag hat eine Verpuffung in einer Bäckerei einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur genauen Ursache und Schadenshöhe aufgenommen.
Nach aktuellem Sachstand kam es gegen 10:15 Uhr in einer Bäckerei in der Bodelschwinghstraße zu einer explosionsartigen Selbstentzündung an einem Großbackofen. Das Ereignis beschädigte das umliegende Inventar sowie den Ofen. Verletzt wurde niemand. Die freiwilligen Feuerwehren aus Erlenbach und Mechenhard belüfteten das Gebäude.
Der bei dem Vorfall entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die genaue Schadenshöhe und die Ursache der Verpuffung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
