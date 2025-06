Verpuffung in der UKW-Zahnklinik: Stationäre Patienten in andere UKW-Bereiche verlegt

WÜRZBURG – Nach einer Verpuffung in der Zahnklinik des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) am Pleicherwall am Mittwoch wurden 18 stationäre Patienten in andere Bereiche des UKW verlegt. Zehn Patienten konnten nach ärztlicher Untersuchung entlassen werden.

Die Verlegung der insgesamt 28 stationären Patienten war gegen 17 Uhr abgeschlossen. Ambulante Patienten wurden bereits kurz nach der Alarmierung um 11 Uhr evakuiert. Die Verpuffung hatte Batterien in einem Kellerraum des Gebäudes beschädigt.

Am Donnerstag, den 5. Juni 2025, findet in der Zahnklinik keine Patientenversorgung statt.

Wann der reguläre Betrieb in dem Gebäude wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch unklar. Auch Lehrveranstaltungen fallen am 5. Juni 2025 aus.

Medizinische Versorgung weiterhin gewährleistet

Dringliche zahnmedizinische Operationen werden in anderen Klinikbereichen des UKW durchgeführt, um die Versorgung sicherzustellen. Weniger dringende Eingriffe werden verschoben. Patienten mit einem Termin in den kommenden Tagen werden vom Klinikum kontaktiert oder gebeten, sich bei der jeweiligen Klinik zu melden.

Andere Bereiche des UKW sind von dem Vorfall nicht betroffen und arbeiten normal weiter. Die Zahnklinik des UKW befindet sich in der Würzburger Innenstadt und ist nicht auf dem Medizin-Campus im Stadtteil Grombühl.