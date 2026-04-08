Verpuffung in Wohnhaus in Knetzgau: 89-Jähriger verstorben
KNETZGAU, LKR. HASSBERGE – Wie bereits berichtet gab es am Sonntagmorgen eine schwere Verpuffung in einem Wohngebäude im Wiesenangerweg. Ein 89-jähriger Bewohner erlitt dabei schwerste Brandverletzungen und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Wie die Polizei meldet, ist dieser nun leider verstorben.
Gegen 07:45 Uhr alarmierten Anwohner über den Notruf die Einsatzkräfte, nachdem sie einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Zeugen berichteten von geborstenen Fensterscheiben und sichtbarem Rauch, der aus dem Gebäude drang. Geistesgegenwärtige Nachbarn eilten sofort zur Hilfe, noch bevor die ersten Einheiten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei an der Einsatzstelle eintrafen.
Rettung aus verrauchtem Gebäude und medizinische Versorgung
Die Feuerwehrkräfte retteten den schwer verletzten Senior aus den verrauchten Räumlichkeiten. Neben dem 89-jährigen Mann mussten zwei weitere Personen vom Rettungsdienst medizinisch betreut werden. Sie erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen durch den Verdacht auf eine Rauchgasinhalation.
Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt im Küchenbereich
Brandermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt haben noch am Vormittag die Arbeit am Unglücksort aufgenommen. Ersten Untersuchungen zufolge lokalisierte sich das Geschehen im Küchenbereich des Hauses. Die genaue Ursache für die Verpuffung ist derzeit noch völlig unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.
Der entstandene Sachschaden an dem Wohngebäude ist erheblich. Erste Schätzungen der Polizei belaufen sich auf mehrere zehntausend Euro. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war der Bereich um den Wiesenangerweg für den Verkehr und Passanten zeitweise gesperrt.
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