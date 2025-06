Verrückt: Trainsurfer durch Stromschlag verletzt

BAMBERG – Ein 19-jähriger Mann aus Thüringen hat am Mittwochnachmittag im Hauptbahnhof Bamberg lebensgefährliche Verletzungen erlitten, als er auf einen einfahrenden Regionalzug kletterte und dabei einen Stromschlag erhielt. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:45 Uhr am Gleis 3. Zeugen hatten zuvor einen lauten Knall gehört und alarmierten daraufhin die Polizei, nachdem sie den jungen Mann verletzt im Gleisbett sitzend entdeckt hatten.

Wie die Bundespolizei mitteilt, bezeichnete sich der Mann selbst als „Trainsurfer“. Er war beim Versuch, auf einen Regionalzug zu klettern, mit einer Stromverbindung zwischen zwei Wagen in Berührung gekommen. Dabei durchflossen ihn etwa 1000 Volt Stromspannung, was zu schweren Verbrennungen und zahlreichen Abschürfungen führte. Der junge Mann stürzte im Anschluss ins Gleisbett und musste mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden.

Der Bahnverkehr am Bamberger Hauptbahnhof war durch notwendige Gleissperrungen zeitweise beeinträchtigt. Der betroffene Zug wurde zur technischen Überprüfung in ein Bahnbetriebswerk gebracht.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor dem Aufenthalt in Gleisbereichen sowie dem sogenannten Trainsurfing: „Das Mitfahren auf Zügen ist lebensgefährlich und kann schwerste oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.“