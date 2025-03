Verrückter geht es kaum: Unbekannter rammt BMW und Ford von der Autobahn – Polizei sucht Zeugen

MARKTHEIDENFELD – Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Freitagmittag auf der A 3 bei Marktheidenfeld mutmaßlich absichtlich zwei Fahrzeuge gerammt und sie von der Fahrbahn gedrängt. Ein schwarzer BMW 3er erlitt dabei einen Schaden von etwa 50.000 Euro, während der Schaden am Ford Tourneo rund 5.000 Euro beträgt. Der Täter setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Frankfurt fort.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein brauner VW Polo auf der linken Spur dicht auf einen schwarzen BMW 3er auf. Als der BMW auf die mittlere Spur wechselte, beschleunigte der Polo und rammte den BMW hinten links. Dadurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen die rechte Schutzleitplanke und erlitt vermutlich einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Wenige Hundert Meter weiter wurde ein weißer Ford Tourneo von dem Polo überholt. Kurz darauf setzte der Polo erneut zum Überholen an, drängte den Ford ab und rammte ihn an der linken Fahrzeugseite. Beide betroffenen Fahrer hatten direkten Blickkontakt mit dem Verursacher und gehen davon aus, dass die Kollisionen vorsätzlich herbeigeführt wurden. Glücklicherweise blieben sie unverletzt.

Gesucht wird ein braun-goldener VW Polo, Baujahr 2009-2019, möglicherweise mit einem Kennzeichen WÜ-XU oder WÜ-UX.

Der Fahrer wird als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit Bart, kurzen dunklen Haaren und mutmaßlich türkischer oder arabischer Herkunft beschrieben. Er trug einen hellen, vermutlich beigen Pullover.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach bittet um Hinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zum Täter oder Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.