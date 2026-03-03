Auto IU

Verstärkung für das Hauptzollamt Schweinfurt: Sechs neue Studierende vereidigt
Bildquelle: Hauptzollamt Schweinfurt
SCHWEINFURT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Zum 1. März 2026 haben sechs Nachwuchskräfte ihre Karriere beim Hauptzollamt Schweinfurt begonnen und wurden von Regierungsdirektorin Franziska Schubert feierlich zu Beamten auf Widerruf ernannt. Die angehenden Zollinspektoranwärter starten nun in ihr dreijähriges duales Studium, das Theorie und Praxis eng miteinander verknüpft.

Eine Besonderheit für diesen Jahrgang ist der neue Studienort für die fachtheoretischen Abschnitte: Erstmals findet die Lehre an der neu eröffneten Hochschule des Bundes in Rostock statt. Die praktischen Phasen absolvieren die Studierenden hingegen direkt in der Region, in den verschiedenen Fachbereichen des Hauptzollamts Schweinfurt sowie an den örtlichen Zollämtern. Nach erfolgreichem Abschluss winkt eine Übernahme in ein sicheres Beamtenverhältnis mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die von der Bekämpfung der Schwarzarbeit bis zur Zollfahndung reichen.

Wenn du dich ebenfalls für eine Karriere beim Zoll interessierst, hast du jetzt noch die Chance: Für den Einstellungstermin zum 1. März 2027 läuft die Bewerbungsfrist für den gehobenen Dienst noch bis zum 15. April 2026. Gesucht werden engagierte junge Menschen, die Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und sich für einen krisensicheren Arbeitsplatz begeistern können.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Karrierewegen und zum Bewerbungsprozess findest du unter

www.zoll-karriere.de

