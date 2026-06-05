Verstärkung für die Defensive: 1. FC Schweinfurt 1905 holt Lukas Mrozek
SCHWEINFURT – Die Kaderplanung des 1. FC Schweinfurt 1905 für die kommende Regionalliga-Saison nimmt weiter Formen an. Mit Lukas Mrozek präsentieren die „Schnüdel“ einen hochinteressanten Neuzugang für die Abwehrreihe. Der 23-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits die Erfahrung aus fast 100 Regionalliga-Partien mit an den Main.
Mrozek genoss seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Greuther Fürth. Danach sammelte er wertvolle Spielpraxis in der Regionalliga Bayern: Zunächst in der Saison 2022/23 für die SpVgg Hankofen-Hailing, ehe er sich dem TSV Aubstadt anschloss.
Flexibilität und Mentalität für die Grün-Weißen
Für Trainer Jan Gernlein war Mrozek ein absoluter Wunschkandidat, nicht zuletzt aufgrund seiner vielseitigen Einsetzbarkeit in der Defensive.
„Mit Lukas konnten wir einen flexiblen Verteidiger verpflichten, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung in der Regionalliga vorzuweisen hat“, so Gernlein. „Nach Gesprächen mit Mike Dellinger war uns sofort klar, dass er die Mentalität mitbringt, die wir in der Regionalliga Bayern brauchen.“
Auch Kaderplaner Jürgen Hein betont den menschlichen Faktor: Das Gespräch mit dem Neuzugang habe sofort gezeigt, dass Mrozek charakterlich perfekt in das Teamgefüge passe. Sportlich werde seine Routine aus bereits 94 Regionalliga-Einsätzen der Schweinfurter Hintermannschaft sofort mehr Stabilität verleihen.
Schnelle Einigung dank „gutem Bauchgefühl“
Dass Lukas Mrozek künftig in Grün-Weiß aufläuft, war offenbar schnell beschlossene Sache. Der Spieler selbst berichtet von einem sehr zügigen Prozess bis zur Vertragsunterschrift:
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Vertrauensbeweis: Das große Bemühen des Vereins gab den Ausschlag für den Wechsel.
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Integration: Da er bereits viele seiner neuen Teamkollegen persönlich kennt, erwartet Mrozek eine kurze Eingewöhnungsphase.
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Ziele: „Ich möchte für den Verein und die Mannschaft eine feste Säule werden und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir eine erfolgreiche Runde spielen“, so der Verteidiger.
Mit dieser Verpflichtung setzen die Schweinfurter ihren Weg fort, eine schlagkräftige Mischung aus Talent und ligaerfahrenen Akteuren für die kommende Spielzeit zusammenzustellen.
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