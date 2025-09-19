Verstärkung für die Polizei in Unterfranken – 59 Neuzugänge treten ihren Dienst an
UNTERFRANKEN – In den Räumen der Bereitschaftspolizei in Würzburg hat das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch insgesamt 59 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßt. Polizeipräsident Detlev Tolle und Staatssekretär Sandro Kirchner hießen 39 neue Polizeivollzugsbeamte sowie 20 Tarifbeschäftigte und Verwaltungsbeamte willkommen. Die Neuzugänge werden die Einsatzkräfte in der Region verstärken.
Die meisten neuen Polizeibeamten, nämlich 18, wechselten von der Bayerischen Bereitschaftspolizei nach Unterfranken, sieben weitere kamen vom Polizeipräsidium München. Die neuen Kräfte werden in verschiedenen Regionen eingesetzt: 21 verstärken den Bereich Untermain, sechs den Bereich Main-Rhön und zwölf den Bereich Mainfranken. Staatssekretär Kirchner betonte in seiner Rede, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen dazu beitragen werden, die Sicherheit in der Region weiter zu stärken.
Für die neu eingestellten Tarifbeschäftigten und Verwaltungsbeamten fand zudem ein sogenannter „Welcome Day“ statt, bei dem sie einen ausführlichen Einblick in die Arbeitsabläufe des Polizeipräsidiums erhielten. Polizeipräsident Tolle gab den neuen Mitarbeitern die Werte der unterfränkischen Polizei mit auf den Weg: „Seid da, wo die Menschen uns brauchen und steht für einen fairen und respektvollen Umgang miteinander und dem polizeilichen Gegenüber ein.“
