Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz
GEMÜNDEN / LKR. MAIN-SPESSART – Polizeibeamte der Polizeistation Gemünden stellten in der zurückliegenden Woche gleich mehrere Verstöße gegen die Bestimmungen des Jugendschutzes fest. Mehrere Gewerbetreibende und Verkaufspersonal hatten an Minderjährige alkoholische Getränke oder Tabakerzeugnisse abgegeben, ohne die erforderliche Alterskontrolle durchzuführen.
Gegen die verantwortlichen Personen musste eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet werden.
Die betreffenden Geschäfte und Verkaufsstellen wurden sensibilisiert und müssen mit der Verhängung eines Bußgelds rechnen.
