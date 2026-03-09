Versuchte räuberische Erpressung – Kripo sucht Zeugen nach Überfall auf junge Frauen
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Am Samstagabend sind zwei junge Frauen in der Sanderau Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung geworden, als ein bislang unbekannter Täter sie unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld und Kreditkarten aufforderte. Die 18 und 19 Jahre alten Frauen konnten gegen 19:20 Uhr unverletzt flüchten, nachdem sich ihnen der Unbekannte in der Virchowstraße auf Höhe der Hausnummer 12 in den Weg gestellt hatte.
Die Frauen rannten stadtauswärts davon und wurden kurzzeitig von dem Täter verfolgt, bis sie ihn an der Kreuzung Adalbertstraße aus den Augen verloren. Die Kriminalpolizei Würzburg prüft derzeit, ob es sich bei der verwendeten Waffe um eine echte Schusswaffe oder eine Anscheinswaffe handelte. Der Täter wird als etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 170 cm groß und von normaler bis kräftiger Statur beschrieben. Er hat dunkle lockige Haare, braune Augen, einen leicht dunklen Teint und sprach akzentfreies Deutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung, eine enganliegende dunkle Jeans sowie dunkle Turnschuhe.
Bitte melde dich bei der Kriminalpolizei Würzburg, falls du sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Geschehen geben kannst.
Kontakt: 0931/457-1732
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!