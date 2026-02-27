Versuchter Aufbruch eines Baucontainers in Werneck
WERNECK IM LANDKREIS SCHWEINFURT – An einer Baustelle entlang der Staatsstraße 2446 haben Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen versucht, einen Baucontainer gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang jedoch, sodass die Täter ohne Beute vom Tatort flüchteten und lediglich Sachschaden an dem Container hinterließen.
Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.
Wenn du sachdienliche Hinweise geben kannst, melde dich bitte bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0. Jeder Hinweis kann helfen, die Hintergründe der Tat aufzuklären.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
