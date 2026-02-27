Auto IU

Versuchter Aufbruch eines Baucontainers in Werneck

27. Februar 2026Letztes Update 27. Februar 2026
Versuchter Aufbruch eines Baucontainers in Werneck
Bild von Manfred Antranias Zimmer auf Pixabay
Sparkasse

WERNECK IM LANDKREIS SCHWEINFURT – An einer Baustelle entlang der Staatsstraße 2446 haben Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen versucht, einen Baucontainer gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang jedoch, sodass die Täter ohne Beute vom Tatort flüchteten und lediglich Sachschaden an dem Container hinterließen.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Zukunft wählt man

Wenn du sachdienliche Hinweise geben kannst, melde dich bitte bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0. Jeder Hinweis kann helfen, die Hintergründe der Tat aufzuklären.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. Februar 2026Letztes Update 27. Februar 2026

Mehr

Zoll-Großeinsatz gegen Kettenbetrug im Sicherheitsgewerbe

Zoll-Großeinsatz gegen Kettenbetrug im Sicherheitsgewerbe

27. Februar 2026
Sachbeschädigung und Unfallfluchten im Raum Schweinfurt

Sachbeschädigung und Unfallfluchten im Raum Schweinfurt

27. Februar 2026
Zahlreiche Anrufe von Betrügern in Mainfranken – Kripo ermittelt

Zahlreiche Anrufe von Betrügern in Mainfranken – Kripo ermittelt

27. Februar 2026
Überfahrenes Tier mitgenommen – Das ist Jagdwilderei

Überfahrenes Tier mitgenommen – Das ist Jagdwilderei

27. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)