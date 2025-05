Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten in Hohenroth – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugen gesucht

HOHENROTH, LKR. RHÖN-GRABFELD – Zwischen Freitag auf Samstag haben Unbekannte versucht einen Geldautomaten aufzubrechen. An Bargeld gelangten die Unbekannten nicht, hinterließen jedoch hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Freitagabend, 18.00 Uhr, bis Samstag, 14.30 Uhr, hatten sich der oder die Unbekannten gewaltsam Zugang zum Rathaus in der Raiffeisenstraße verschafft. Hierin brachen die Täter u.a. eine Tür auf, um an den in dem Gebäude befindlichen Geldautomat zu gelangen. Der Automat hielt dem Sachstand nach den weiteren Aufbruchsversuchen stand, an Bargeld gelangten die Täter demnach nicht. Der hinterlassene Sachschaden an Gebäude und Automat liegt nach ersten Schätzungen in einem mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zuge auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat in dem fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten?

Wer hat ggf. auch im Vorfeld oder Nachgang Personen oder auch Fahrzeuge festgestellt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.