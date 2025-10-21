Versuchter Aufbruch eines PKW
UETTINGEN – In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Montag, 16:00 Uhr, wurde in der Würzburger Straße in Uettingen versucht, in einen geparkten, weißen PKW der Marke Mercedes einzubrechen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, die hintere, rechte Fahrzeugtüre gewaltsam zu öffnen, wodurch der Türrahmen verbogen wurde.
Der Schaden am PKW wurde auf circa 1500 Euro geschätzt.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen und dieses stets (auch am Wohnort oder auf dem eigenen Grundstück) zu verschließen.
