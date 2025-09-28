Versuchter bandenmäßiger Diebstahl in Verbrauchermarkt
KREUZWERTHEIM – Dank der schnellen Reaktion und Aufmerksamkeit des Personals eines Verbrauchermarktes konnte am Freitagmittag ein bandenmäßiger Diebstahl im Wert von über 600,- Euro verhindert werden. Drei Täter, ein Mann und zwei Frauen, ließen einen randvollen Einkaufswagen mit hochwertigen Lebensmitteln zurück und flüchteten mit einem PKW. Die Polizei hat nun vielversprechende Ermittlungsansätze, darunter ein Kennzeichen und Videoaufnahmen.
Gegen 12:45 Uhr betraten der schätzungsweise 50 bis 55 Jahre alte Mann und die beiden Frauen den Verbrauchermarkt getrennt voneinander. Der Mann spionierte zunächst die Standorte der Mitarbeiter aus, während die Frauen teure Lebensmittel wie Kaffee, Schokolade und Tiefkühlkost in dem mitgeführten Einkaufswagen deponierten.
Dem aufmerksamen Personal fiel die Personengruppe auf, da der Einkaufswagen sehr voll war und sich die Personen flüchtig verhielten und über Mobiltelefone kontaktierten. Kurz darauf ließen die drei den randvollen Wagen vor dem Kassenbereich zurück und ergriffen die Flucht.
Eine schnell handelnde Mitarbeiterin zog eine Ziviljacke über ihre Arbeitskleidung und verfolgte die Gruppe zu Fuß. Dabei gelang es ihr, ein Foto des schwarzen Mazda mit Kennzeichen zu fertigen, mit dem die Täter flüchteten. Eine polizeiliche Recherche ergab, dass der Halter des PKW einschlägig vorbestraft ist. Darüber hinaus liegen beweiskräftige Filmaufnahmen der Videoüberwachung vor, die die Ermittlungen unterstützen.
