Versuchter Betrug in Gerolzhofen: Aufmerksamer Nachbar verhindert Straftat an Seniorin
GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Dank des beherzten Eingreifens eines Zeugen konnte am Montagnachmittag ein mutmaßlicher Betrug zum Nachteil einer 84-jährigen Frau im Stadtgebiet verhindert werden. Die Polizei Gerolzhofen leitete umgehend eine Fahndung ein und nahm kurz darauf vier tatverdächtige Frauen im Alter zwischen 16 und 32 Jahren vorläufig fest.
Gegen 15:45 Uhr sprachen die Frauen die Seniorin unter dem Vorwand an, Geld für Lebensmittel zu benötigen. Im weiteren Verlauf versuchten sie, unter diesem Vorwand in die Wohnung der älteren Dame einzudringen. Ein Nachbar bemerkte die Situation, intervenierte sofort und vertrieb die Gruppe, noch bevor diese die Privatsphäre der Frau verletzen konnte.
Die Details zum Polizeieinsatz:
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Tathergang: Die Verdächtigen täuschten eine Notlage vor, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Durch das schnelle Eingreifen des Nachbarn blieb es beim Versuch.
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Festnahme: Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten die vier Frauen wenig später im Nahbereich festgestellt werden.
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Ermittlungen: Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen versuchten Betruges, eingeleitet.
Die Polizei lobt ausdrücklich das wachsame Verhalten des Nachbarn. Zeugen, die ähnliche Beobachtungen im Raum Gerolzhofen gemacht haben oder ebenfalls angesprochen wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Gerolzhofen in Verbindung zu setzen.
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