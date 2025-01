Versuchter Buntmetalldiebstahl – Ein Tatverdächtiger festgenommen – Weitere Täter flüchtig – Hubschrauber im Einsatz

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Mittwochabend gelang es der Polizei Aschaffenburg, einen mutmaßlichen Kupferkabeldieb auf frischer Tat festzunehmen.

Mindestens fünf weitere Tatverdächtige konnten jedoch fliehen. Auf einem stillgelegten Betriebsgelände hatten die Männer Diebesgut im Wert von mehreren zehntausend Euro bereitgelegt. Zur Fahndung nach den Flüchtigen wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ordnete die Vorführung des festgenommenen 44-Jährigen beim Ermittlungsrichter an.

Gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Aschaffenburg die Mitteilung über einen Einbruch auf dem ehemaligen Werksgelände in der Obernburger Straße. Mehrere Polizeistreifen sicherten daraufhin das Gelände. Dabei konnte ein Tatverdächtiger gefasst werden, der zuvor versucht hatte zu flüchten. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei und einen Hubschrauber aus Hessen, blieben die weiteren Verdächtigen bislang unauffindbar.

Am Tatort fanden die Beamten bereits für den Abtransport vorbereitete Kupferkabel, deren Wert auf mehrere zehntausend Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Verbindungen zu einem ähnlich gelagerten Fall am selben Ort, bei dem am vergangenen Wochenende Kupferkabel entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen im Bereich Stockstadt gesehen, die sich möglicherweise versteckt hielten?

Wer hat verdächtige Fahrzeuge beobachtet, die in der Nähe des Tatorts abgestellt waren oder diesen verlassen haben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.