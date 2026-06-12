Versuchter Diebstahl von Solarkabeln in Gramschatz: Drei Tatverdächtige in U-Haft
RIMPAR, OT GRAMSCHATZ, LKR. WÜRZBURG – Ein versuchter Diebstahl von Solarkabeln an einem Solarpark in Gramschatz konnte durch das aufmerksame Verhalten eines Sicherheitsmitarbeiters und eine schnelle polizeiliche Fahndung vereitelt werden. Gegen die drei festgenommenen Tatverdächtigen wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen.
Hergang der Tat
Am Mittwochabend gegen 20:40 Uhr bemerkte der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma drei Personen, die sich unbefugt auf der Baustelle eines Solarparks aufhielten. Die Männer hatten bereits mehrere Trommeln mit Solarkabeln an einem geöffneten Bauzaun bereitgelegt, um diese abzutransportieren. Als der Sicherheitsmitarbeiter die Gruppe ansprach, flüchteten die Unbekannten zunächst unerkannt vom Gelände.
Fahndungserfolg und Festnahme
Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei Würzburg-Land sowie unterstützender Dienststellen führten etwa eine Stunde später zum Erfolg. Eine Zivilstreife der Zentralen Einsatzdienste Würzburg stoppte ein Fahrzeug, das mit drei Männern besetzt war. Bei der Kontrolle der drei rumänischen Staatsangehörigen (18, 21 und 42 Jahre) erhärtete sich der Tatverdacht. Da die Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie vorläufig festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt.
Rechtliche Konsequenzen
Am Donnerstag wurden die Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Bandendiebstahls Untersuchungshaftbefehle. Die Männer befinden sich derzeit in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Es gilt die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.
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