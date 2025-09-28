Versuchter Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

HAFENLOHR, LKR. MAIN-SPESSART – In der Nacht von Freitag, den 26.09.2025 auf Samstag, den 27.09.2025 versuchten derzeit Unbekannte Zugang zu einer Bäcker-Filiale in der Hauptstraße in Hafenlohr zu erlangen.

Nach erstem Stand der Ermittlungen versuchten die unbekannten Täter die Ladentüre gewaltsam aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der Aluminiumtüre. Bei dem Versuch sich Zugang zu verschaffen wurde die Türe jedoch verbogen, so dass ein Sachschaden von ca. 1000 Euro entstand.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 09391/9841-0 zu melden.