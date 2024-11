Versuchter Einbruch in der Gartenstadt – Täter überrascht – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

SCHWEINFURT / GARTENSTADT – Am Mittwoch wurde ein Einfamilienhaus Ziel eines gewaltsamen Einbruchsversuchs. Ein Unbekannter drang gegen 16:50 Uhr in das Anwesen in der Straße „Alte Stadtgärtnerei“ ein, konnte jedoch von einem Bewohner überrascht werden und flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Tatablauf und Schäden

Ermittlungen zufolge versuchte der Täter zunächst, eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen, scheiterte jedoch an den Sicherungsmechanismen. Über eine zweite Terrassentür gelang ihm schließlich der Zutritt. Im Inneren des Hauses wurde der Täter vom Eigentümer überrascht, woraufhin er sofort die Flucht ergriff. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen:

Wer hat gegen 16:50 Uhr in der Straße „Alte Stadtgärtnerei“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Gibt es sonstige sachdienliche Hinweise? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721 / 202-1731 bei der Kripo Schweinfurt zu melden.



