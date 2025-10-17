Auto IU

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen

17. Oktober 2025Letztes Update 17. Oktober 2025
Symbolbild: 2fly4
GROSSOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT – Am Donnerstagabend gegen 19:55 Uhr scheiterten zwei bislang unbekannte Täter bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten gewaltsam über die Terrassentür in das Anwesen zu gelangen, flüchteten jedoch ohne Tatbeute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06021/857-1733.

Beschreibung der möglichen Tatverdächtigen:

  • Täter 1: Bekleidet mit schwarzen Schuhen, dunkler Daunenjacke und Mütze.
  • Täter 2: Bekleidet mit hellen Schuhen, heller Hose, hellem Oberteil, dunklem Shirt darunter und heller Basecap.

