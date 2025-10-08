Auto IU
Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen in Randersacker gesucht
RANDERSACKER – Zwischen Donnerstag, dem 2. Oktober, und Montag, dem 6. Oktober, hat ein Unbekannter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Balthasar-Neumann-Straße einzubrechen.
Der Täter nutzte die Abwesenheit der Bewohner aus und versuchte, sowohl die Haus- als auch die Terrassentüre gewaltsam mit einem unbekannten Werkzeug zu öffnen. Da es dem Einbrecher nicht gelang, die verschlossenen Türen aufzubrechen, entkam er unerkannt und ohne Beute. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Balthasar-Neumann-Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!