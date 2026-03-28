Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft: 18-Jähriger festgenommen
WÜRZBURG – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen 18-jährigen Tatverdachtigen festnehmen, der kurz zuvor versucht hatte, in ein Juweliergeschäft in der Kaiserstraße einzubrechen. Der junge Mann scheiterte bei seinem Vorhaben an der Glasscheibe und konnte im Rahmen der Fahndung schnell gestellt werden.
Gegen 23:55 Uhr vernahm der Zeuge verdächtigen Lärm im Bereich des Juweliers und bemerkte eine beschädigte Schaufensterscheibe. Zudem beobachtete er eine männliche Person, die sich in Richtung Bahnhof entfernte. Aufgrund der präzisen Personenbeschreibung gelang es einer Streifeneinheit, den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festzunehmen.
Geständnis nach der Festnahme
Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 18-jährige gambische Staatsangehörige geständig. Er gab an, bereits kurz vor der Tat in der Kaiserstraße versucht zu haben, in ein weiteres Geschäft in der Bronnbachgasse einzudringen. In beiden Fällen hielten die Glasscheiben den Einbruchsversuchen stand, sodass kein Beuteschaden entstand.
Ermittlungen der Kriminalpolizei
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
-
Straftatbestand: Gegen den Heranwachsenden wird nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.
-
Entlassung: Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.
Die Polizei lobt ausdrücklich das wachsame Verhalten des Zeugen, das maßgeblich zur schnellen Festnahme beigetragen hat.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!