Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft in Würzburg – Gibt es Zeugen?

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Sonntagabend, den 20.04.2025, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Bronnbachergasse zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft. Bislang unbekannte Täter versuchten, durch das Einschlagen einer Schaufensterscheibe mit einem Stein in das Geschäft einzudringen.

Die Scheibe bestand aus mehrfacher Verglasung und hielt dem Angriff stand. Ein Eindringen in das Geschäft gelang daher nicht, und es kam zu keinem Entwendungsschaden. Dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf rund 15.000 Euro geschätzt wird.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2210 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.