Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft – Polizei sucht Zeugen in Würzburg
WÜRZBURG / INNENSTADT – Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter versucht, gewaltsam in ein Juweliergeschäft in der Plattnerstraße einzubrechen. Da der Einbrecher an der Sicherung der Eingangstür scheiterte, blieb es bei einem Versuch, allerdings entstand dabei ein erheblicher Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.
Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 09:40 Uhr, eingrenzen. Trotz der massiven Gewalteinwirkung auf die Tür gelang es dem Unbekannten nicht, in die Verkaufsräume vorzudringen, sodass keine Beute gemacht wurde. Die Beamten sicherten noch vor Ort Spuren und prüfen nun, ob Überwachungskameras in der Innenstadt Hinweise auf den Täter liefern können.
Da sich das Geschäft in einer belebten Lage befindet, hofft die Polizei auf Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Geräusche in der Plattnerstraße wahrgenommen haben. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.
