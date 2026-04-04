Versuchter Einbruch in Maßbacher Supermarkt: Unbekannte dringen über das Dach ein
MASSBACH, LKR. BAD KISSINGEN – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in einen Discounter in der Volkershausener Straße einzubrechen. Obwohl die Einbrecher ihr Vorhaben ohne Beute abbrachen, hinterließen sie einen Sachschaden im dreistelligen Bereich.
Zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr, und Donnerstagmorgen versuchten der oder die Täter, sich über ein Dachfenster Zutritt zu den Verkaufsräumen des Supermarktes zu verschaffen. Dabei beschädigten sie sowohl das Fenster als auch die angrenzende Dämmung. Aus bislang ungeklärten Gründen brachen die Unbekannten den Einbruchsversuch jedoch ab und flüchteten unerkannt vom Gelände.
Ermittlungen der Polizei Bad Kissingen
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zu keinem Beuteschaden. Dennoch beläuft sich der durch das gewaltsame Vorgehen entstandene Sachschaden nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Beamten setzen bei der Aufklärung des Falls auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Personen, die im Tatzeitraum oder bereits im Vorfeld verdächtige Beobachtungen im Bereich der Volkershausener Straße gemacht haben. Auch Hinweise zu fremden Fahrzeugen, die in der Nähe des Discounters aufgefallen sind, sind für die Ermittler von Bedeutung.
Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegengenommen.
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