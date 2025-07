Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG – Am Mittwochmittag versuchte ein Unbekannter gewaltsam in mehrere Wohnungen einzudringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Erkenntnisstand nach versuchte der unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 12:50 Uhr und 14:50 Uhr, mehrere Wohnungstüren eines Einfamilienhauses in der Heidenfelderstraße gewaltsam zu öffnen. Dem Gesuchten gelang dies nicht. Er entkam unerkannt und hinterließ Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen, welche sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung wendet:

Haben Sie im Bereich der Heidenfelderstraße verdächtige Personen gesehen?

Sind Sie in der Tatzeit auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden?

Können Sie weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 091/457-1732 entgegen.