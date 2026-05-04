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Versuchter Einbruch in Pfarrweisach: Tür hält Stand

4. Mai 2026Letztes Update 4. Mai 2026
Versuchter Einbruch in Pfarrweisach: Tür hält Stand
Bild von Tuula Schneider auf Pixabay
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PFARRWEISACH, LKR. HASSBERGE – Am Mittwochvormittag wurde ein Wohnanwesen in der Adolf-Kolping-Straße zum Ziel von Unbekannten. Die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch, gewaltsam in das Gebäude einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Vorfall in einem engen Zeitfenster zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr. Die Unbekannten versuchten mit Gewalt, die Tür des Wintergartens zu öffnen. Da die Tür dem Einbruchsversuch standhielt, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

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An der betroffenen Tür entstand ein geringer Sachschaden, der auf etwa 20 Euro geschätzt wird. Die Polizei Ebern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

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Kontakt: Polizeiinspektion Ebern, Telefon: 09531/924-0

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