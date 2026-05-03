Auto IU

Versuchter Einbruch in Pfarrweisach: Tür hält Stand

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
Versuchter Einbruch in Pfarrweisach: Tür hält Stand
Bild von Tuula Schneider auf Pixabay
Eisgeliebt

PFARRWEISACH, LKR. HASSBERGE – Am Mittwochvormittag wurde ein Wohnanwesen in der Adolf-Kolping-Straße zum Ziel von Unbekannten. Die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch, gewaltsam in das Gebäude einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Vorfall in einem engen Zeitfenster zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr. Die Unbekannten versuchten mit Gewalt, die Tür des Wintergartens zu öffnen. Da die Tür dem Einbruchsversuch standhielt, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Kulturamt Haßfurt Events - Göbel
Kulturamt Haßfurt Events - Dota

An der betroffenen Tür entstand ein geringer Sachschaden, der auf etwa 20 Euro geschätzt wird. Die Polizei Ebern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Präzision in der Küche: Die neue Messerserie activecut pure von Friedr. Dick

Mit der geschmiedeten Serie activecut pure präsentiert der deutsche Traditionshersteller Friedr. Dick eine moderne Weiterentwicklung seiner bewährten Messer, die konsequent auf Funktionalität und ein reduziertes Design setzt. Die in Deutschland gefertigten Werkzeuge richten sich an Profi- und Hobbyk

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Kontakt: Polizeiinspektion Ebern, Telefon: 09531/924-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026

Mehr

Raubüberfall auf der Talavera: Dieb schlägt Pkw-Besitzer ins Gesicht

Raubüberfall auf der Talavera: Dieb schlägt Pkw-Besitzer ins Gesicht

3. Mai 2026
Wildunfall auf der A45 führt zu Kettenreaktion: Hoher Sachschaden bei Kleinostheim

Wildunfall auf der A45 führt zu Kettenreaktion: Hoher Sachschaden bei Kleinostheim

3. Mai 2026
Maibaum in Järkendorf gefällt: Polizei fahndet nach dunklem Kleinwagen

Maibaum in Järkendorf gefällt: Polizei fahndet nach dunklem Kleinwagen

3. Mai 2026
Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Zeuge verfolgt flüchtigen Autofahrer

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Zeuge verfolgt flüchtigen Autofahrer

3. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)