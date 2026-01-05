Versuchter Einbruch in Rasthaus Kleinlangheim – Gibt es Zeugen?

KLEINLANGHEIM, LKR. KITZINGEN – Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag versuchte ein Unbekannter, in das Rasthaus auf der Raststätte Haidt Nord einzudringen.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach soll sich der Einbruch zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr ereignet haben. Ein Unbekannter versuchte über eine Nebeneingangstüre in das Rasthaus zu gelangen, scheiterte hierbei jedoch. Hinweise auf einen Täter gibt es gegenwärtig nicht. An der Tür entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel. 09302/910-0