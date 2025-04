Versuchter Einbruch in Spielothek in Schweinfurt – Polizei bittet um Hinweise

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – In der Nacht zum Donnerstag versuchte ein Unbekannter, gewaltsam in eine Spielothek in der Carl-Zeiß-Straße einzudringen. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und erhofft sich Zeugenhinweise.

Gegen 03:38 Uhr versuchte der Täter, über das Dach in das Gebäude zu gelangen. Allerdings scheiterte er an der Höhe zwischen dem Dachboden und dem Boden der Spielothek. Daraufhin flüchtete der Unbekannte unerkannt vom Tatort.

Der Sachschaden am Dach des Gebäudes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen noch vor Ort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.