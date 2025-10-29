Versuchter Einbruch in Vereinsheim – Wer kann Hinweise geben?

WARTMANNSROTH, OT VÖLKERSLEIER, LKR. BAD KISSINGEN – Ein bislang Unbekannter hat in den vergangenen Tagen versucht, sich gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim zu verschaffen. Die Hammelburger Polizei ermittelt und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Sonntagmittag, 13:00 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 15:00 Uhr, hat der Unbekannte versucht, eine Zugangstür des Sportheims „Am Lenzenberg“ aufzuhebeln. Diese hielt Stand. Der Unbekannte gelangte nicht in die Räumlichkeiten. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.