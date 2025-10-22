Auto IU

Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Kripo sucht Zeugen in Heidingsfeld

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Am Dienstagmittag hat ein bislang Unbekannter versucht, in eine Erdgeschosswohnung eines Wohn- und Geschäftshauses in der Wenzelstraße einzubrechen. Zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr wurde der Mann, als er versuchte, die Wohnungstüre mit einem Werkzeug zu öffnen, von der 61-jährigen Bewohnerin überrascht. Der Täter flüchtete daraufhin umgehend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Personenbeschreibung des Unbekannten:

  • Alter: Circa 50 Jahre alt
  • Bekleidung: Trug eine creme-weiße Sportjacke und eine dunkle Jeanshose

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

