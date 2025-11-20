Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Tür und Fenster halten Stand – Kripo ermittelt
ARNSTEIN, OT SCHWEBENRIED, LKR. MAIN-SPESSART – Zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag hat ein bislang Unbekannter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Hammelburger Straße einzubrechen. Der Einbruch scheiterte, es entstand jedoch Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro.
Der Einbruchsversuch ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 15.00 Uhr. Eine Tür und ein Fenster hielten dem Versuch stand, sodass der Täter nicht in das Anwesen gelangte und unerkannt entkam.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:
Wer in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hammelburger Straße wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!