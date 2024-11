Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Wer hat etwas gesehen?

WONFURT OT STEINSFELD – Unbekannte Täter haben in den letzten drei Wochen versucht, in ein Haus in der „Steinsfelder Straße“ einzubrechen, als die Bewohner abwesend waren.

Die Täter versuchten, über das zur Straßenseite gelegene Küchenfenster in das Gebäude zu gelangen. Sie durchstachen den Fensterrahmen auf der Griffseite im unteren Bereich. Aus bislang unerklärlichen Gründen brachen die Täter den Einbruchsversuch jedoch ab. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200,00 EUR geschätzt.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09521/927-0.