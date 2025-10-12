Versuchter Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht
WÜRZBURG / SANDERAU – Am späten Freitagabend gegen 21:35 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen und beschädigten dabei ein Fenster. Eine Anwohnerin wurde durch die Geräusche aufmerksam und sah die beiden Männer, die mit Kapuzenpullovern bekleidet waren, vom Tatort flüchten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.
Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei folgende Verhaltenstipps:
- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster gelten als offene Fenster und sind leicht zu öffnen.
- Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.
- Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen, da Einbrecher alle Verstecke kennen.
- Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden und möglichst nicht tagsüber, um nicht die Abwesenheit zu signalisieren.
Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen:
- Würzburg: 0931/457-1830
- Aschaffenburg: 06021/857-1830
- Schweinfurt: 09721/202-1835
